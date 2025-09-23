إيران ترفض شرطا أمريكيا يخص صواريخها

وقال لاريجاني في اجتماع حكومي: " اشترطت أن يقل مدى الصواريخ الإيرانية عن 500 كيلومتر. لا يمكن لأي إنسان غيور أن يقبل مثل هذا الشيء".واعتبر أن "إصرار ليس بلا سبب. شرط تحديد مدى الصواريخ بأقل من 500 كيلومتر يعني التخلي عن القدرة الدفاعية في مواجهة ".وتابع المسؤول الإيراني البارز: " ليس مجالا للمساومة. من الكذب القول إن إيران لا تتفاوض. كنا نتفاوض عندما نفذتم هجوما عسكريا علينا. إذا تم تقديم اقتراح عقلاني وعادل يحافظ على مصالح إيران فإننا سنقبله".من جهة أخرى، قال لاريجاري إن فرنسا أرسلت رسالة مفادها أن الترويكا الأوروبية "ستسحب طلب (سناب باك) إذا توصلتم إلى اتفاق مع ".وكان قال في بيان بعد اجتماعه مع نظرائه من وفرنسا وألمانيا في ، إن إيران ستواصل المشاورات بشأن "العقوبات" مع جميع الأطراف المعنية.وتجري إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات، في محاولة لمنع إعادة فرض عقوبات على .