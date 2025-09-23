إيطاليا.. الائتلاف الحاكم يعتزم طرح قرار الاعتراف بدولة فلسطين

وقالت للصحفيين في ، اليوم الثلاثاء، إن "الأغلبية ستطرح على البرلمان قرارا يقضي بأن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون مشروطا بأمرين، هما إطلاق سراح الرهائن واستبعاد حماس من أي حكم في فلسطين".وأشارت إلى أن الاعتراف بفلسطين في غياب دولة تلبي متطلبات السيادة لن يحقق أي نتائج ملموسة للفلسطينيين.وأضافت: "يقال إن الاعتراف بفلسطين يمكن أن يكون أداة فعالة للضغط السياسي. لكنني أعتقد أن الضغط السياسي الرئيسي يجب أن يكون على "حماس"، لأن حماس هي التي بدأت هذه الحرب، وإن حماس بالذات تعرقل إنهاءها من خلال رفضها إطلاق سراح الرهائن".ويأتي ذلك بعد إعلان عدد من الدول، بما فيها وكندا وأستراليا وفرنسا، الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع .