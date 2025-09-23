واشنطن تدعو حماس للإفراج عن الرهائن ونزع سلاحها

دعا المندوب الأمريكي لدى ، الثلاثاء، حركة حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاحها.

​

وقال ، "لا سلام في الشرق الأوسط ما دامت حماس موجودة".

وأضاف "ندعو حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن ونزع سلاحها والاستسلام"، معتبرا أن "قادة فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقات ".

ولفت المندوب الأمريكي لدى "ندعم التوصل إلى تسوية تفاوضية تؤدي إلى إطلاق سراح كل رهينة في ".

وكان الرئيس الأمريكي قال، اليوم الثلاثاء، بأنه يسعى إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، زاعما بأن حركة "حماس" رفضت بشكل متكرر كل العروض، وردت حماس بالقول إنها "لم تكن يوما عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاق".