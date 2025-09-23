ترامب يتوقع عقد "اجتماع ناجح" بشأن غزة الليلة

توقع الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، عقد "اجتماع ناجح" بشأن قطاع الليلة.

وقال في تصريحات صحافية، " أتوقع أن نعقد اجتماعا ناجحا بشأن الليلة".

وأضاف "الحرب في غزة يجب أن تنتهي"، مردفا بالقول "نريد عودة جميع الرهائن لديارهم"، مردفا "نريد استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة".

ووصل ترامب إلى مقر اجتماعه في مع قادة عرب ومسلمين لعرض خطته بشأن غزة.