العراق وأيرلندا يؤكدان على تعزيز التعاون في ثلاثة مجالات

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "التقى نائب رئيس ، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية ، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في ".وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية وجمهورية أيرلندا، والتأكيد على أهمية تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز آفاق التعاون الثنائي، ولاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وضرورة تفعيل قنوات الحوار بين المؤسسات الرسمية في البلدين.من جانبه، أعرب وزير خارجية أيرلندا عن رغبة بلاده في توطيد العلاقات مع العراق، مشددًا على استعداد الحكومة الأيرلندية لدعم الجهود المشتركة وتعزيز الشراكات القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة.