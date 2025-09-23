مدان بمحاولة اغتيال ترامب يحاول طعن نفسه

وخلصت هيئة المحلفين المؤلفة من خمسة رجال وسبع نساء، إلى أن ريان روث مدان في جميع الاتهامات المنسوبة إليه بعد ساعتين من المداولة.

وبينما كان أعضاء هيئة المحلفين في طريقهم للخروج من قاعة المحكمة، حاول روث طعن نفسه في رقبته.وأمسك بقلم وشرع في محاولة طعن نفسه في رقبته، واندفع أفراد خدمة المارشالات وأوقفوه وسحبوه إلى خارج المحكمة.وصرخت ابنته سارا روث وسط القاعة: "أبي، أحبك، لا تفعل شيئا.. سأخرجك من هنا.. إنه لم يؤذ أحدا"، قبل أن تواصل الصراخ أثناء اقتياده للخارج، متهمة المحكمة بتلفيق القضية.ولاحقا انتظرت عند بوابة الحرس خارج المحكمة تترقب نقله إلى السجن.وجهت إلى روث تهم بمحاولة اغتيال مرشح رئاسي بارز، وحيازة سلاح ناري لارتكاب جريمة عنف، والاعتداء على ضابط فيدرالي، وحيازة سلاح وذخيرة كمجرم مدان، إضافة إلى امتلاك سلاح برقم تسلسلي مطموس، وقد دفع ببراءته وقرر الدفاع عن نفسه أمام المحكمة مستندا إلى حقه الدستوري".