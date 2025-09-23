ترامب يبدأ اجتماعا مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة

وقال ، في كلمة له في مستهل الاجتماع، إن "هذا الاجتماع بشأن سيكون مهمًّا جدًّا".وأضاف "نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن"، مؤكدا أن هذا الاجتماع هو أهم اجتماع عقده اليوم الثلاثاء.وقال إن إدارته تريد استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة.