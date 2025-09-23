أول تعليق لترامب بعد اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة

وصف الرئيس الأمريكي ، اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين بشأن بـ"العظيم".



وقال ، "اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن كان عظيما".

وبدأ الرئيس الأميركي، اجتماعا مع عدد من قادة عرب ومسلمين في لعرض خطته بشأن غزة.

وفي كلمة له في مستهل الاجتماع قال ترامب، إن "هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهمًّا جدًّا"، مضيفا "نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن".



يشار الى أن ترامب توقع، اليوم الثلاثاء، عقد "اجتماع ناجح" بشأن قطاع غزة الليلة.