الرئيس اللبناني يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا

طالب ، بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من بلاده.

وقال خلال كلمة له في ، "أتحدث عن السلام هنا وبعض أهلي يقتلون"، مردفا "لا تنمية بلا سلام ولا نمو في ولا ازدهار وسط الحروب".

وأضاف "لا سلام بلا ولا عدالة دون حقوق إنسان"، مشيرا الى أن " نموذج سمح لي بأن أكون رئيس المسيحي الوحيد".

واعتبر عون أن "هناك واجبا إنسانيا في الحفاظ على لبنان"، مضيفا "إذا سقط لبنان فسيكون البديل حتما خطوط تماس بين شتى أنواع التطرف".

واعرب عن التزامه بـ"أهداف الورقة الأمريكية ونأمل أن يلتزم بها المعنيون"، مطالبا بـ"وقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا وانسحاب الاحتلال من أرضنا وإطلاق سراح أسرانا".

وتابع "نحتاج لتوفير المقدرات اللازمة لقواتنا المسلحة للدفاع عن أرضنا"، مشددا بالقول "الصراع لا يزال شرسا بين أن يكون لبنان أرض حياة وفرح أو بؤرة موت ومستنقع حروب".