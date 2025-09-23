انفجار قرب السفارة الإسرائيلية وسط أوسلو

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الموقع الذي يقع على مقربة من حرم جامعي وعلى بعد نحو 500 متر من القصر الملكي والسفارة الإسرائيلية.





وصرح مسؤولون في الشرطة لوسائل إعلام محلية بأنهم يعتقدون أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية مزروعة، وأنه عثر على متفجرات غير منفجرة في الموقع، فيما أفادت التقارير أن "القنبلة وضعت على خط ترام". وأكدت الشرطة أنه "تم القبض على شخص واحد، لكن الشرطة تحقق في إمكانية تورط أشخاص آخرين".