اعلان قريب لاتفاق "سوري إسرائيلي".. والشرع يصفه بأنه "سيعمم السلام بالمنطقة"

وقال المبعوث الأميركي الخاص لسوريا توم إن وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق "خفض التصعيد" الذي ستوقف بموجبه هجماتها بينما توافق سوريا على عدم تحريك أي آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود الإسرائيلية.وأضاف براك أن الرئيس الأميركي سعى للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيعلن عنه الأسبوع الحالي، لكن لم يًحرز تقدم كاف حتى الآن، كما أن السنة العبرية الجديدة هذا الأسبوع أبطأت العملية، معتبرا ان "الجميع يتعامل مع الأمر بحسن نية".من جانبه، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه على إسرائيل أن تعود إلى ما قبل الـ8 من 2024، مشددا على أنه ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق.وتابع قائلا إن "سوريا تريد أن تكون على مسافة واحدة من الجميع. ليس من مصلحة أحد أن تعود سوريا إلى المشهد السابق".وشدد على أن "نجاح أي اتفاق مع إسرائيل يمهد لاتفاقات أخرى تساعد على تعميم السلام في المنطقة"، مبينا ان "استقرار سوريا مرتبط بوحدتها، وأي محاولة تقسيم سيولد صراعات خطيرة، وأي حديث عن تقسيم سوريا يؤذي سوريا أولا ودول الجوار لا سيما والعراق".