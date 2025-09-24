والد إيلون ماسك امام القضاء بسبب فضيحة جنسية

ووفقًا لتقريرٍ، نشرته صحيفة " تايمز" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، تُفصّل وثائق الشرطة والمحكمة من وجنوب أفريقيا مزاعم متعددة بسوء السلوك الجنسي على مدى عقود. ووصف ماسك الأب البالغ من العمر 79 عاماً، والمقيم في ، هذه الاتهامات بأنها "كاذبة ومُضلّلة للغاية".وأشار التقرير إلى أن أقدم حادثة مزعومة وقعت عام 1993، عندما زُعم أن جانا بيزويدنهوت، ابنة زوجته السابقة هايد بيزويدنهوت، والتي كانت تبلغ من العمر أربع سنوات آنذاك، أخبرت أفراد عائلتها بأن إيرول لمسها بشكل غير لائق. وبعد عقدٍ من الزمن، أفادت التقارير بأن جانا ضبطته وهو يشمّ ملابسها الداخلية المتّسخة.وفي عام 2018، تصدّر إيرول ماسك عناوين الصحف عندما أكّد أنه أنجب طفلاً من جانا بيزويدنهوت، ويُقال إنهما يتشاركان طفلين.والإضافة إلى اتهامات جانا بيزويدنهوت، صرّح أفراد من عائلته بأن إيرول ماسك اعتدى أيضاً على ابنتيه وابن زوجته. في عام 2023، أخبر ابن إيرول، البالغ من العمر خمس سنوات، أحد أفراد عائلته واختصاصية اجتماعية أن والده تحرّش به. فتحت السلطات ثلاثة تحقيقات للشرطة، انتهى اثنان منها منذ ذلك الحين، من دون أن تُعلن أيّ إدانات.