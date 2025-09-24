تفاعل واسع مع نظرات "حسناء إيطاليا" لأحمد الشرع

من بينها انه اول رئيس سوري يخطب في منذ عام 1967، غضلا عن تفاعل الجالية السورية في مع الشرع، ومخاطبة المدير السابق للاستخبارات المركزية الجنرال ديفيد باتريوس للشرع بـ"سيدي الرئيس" بعد ان كان يعتقله في .لكن واحدة من اكثر المفارقات التي تم التفاعل معها بكل واسع، هو نظرات رئيسة وزراء حيث بدت في لقاء جمعها بالشرع منصتة للغاية لحديثه ومبتسمة، فضلا عن جلوسها بطريقة "الاسترخاء".وكتبت في منشور على منصة إكس أرفقته بصورة من الجلسة: "التقيتُ برئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، على هامش مشاركتي في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت خلال اللقاء دعم إيطاليا لإعادة إعمار مستقرة وذات سيادة، من خلال استثمارات في قطاعات ذات اهتمام مشترك، وتعزيز برامج التعاون الإنمائي".