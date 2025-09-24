سوريا.. حرائق ضخمة تجتاح غابات جبل التركمان في ريف اللاذقية

وأوضح الدفاع المدني السوري أن قوة الرياح أدت إلى اتساع نطاق النيران، الأمر الذي يهدد سلامة عناصره ويجعل من مهمة السيطرة على الحريق أكثر تعقيدًا.ووفقًا للمصادر الرسمية، شاركت طائرات مروحية تركية في عمليات إخماد النيران إلى جانب فرق الدفاع المدني السوري، فيما تركزت الجهود في محيط قسطل معاف وعدد من القرى المجاورة.وامتدت الحرائق إلى مناطق جبلية وعرة شملت قرى مثل كسب والبسيط وبيت القصير وفرنلق وزغرين، مما زاد من صعوبة وصول فرق الطوارئ.