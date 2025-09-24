وقال في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى جيش قوي من الدول التي لا تقبل الإبادة الجماعية. ولذلك، أدعو دول العالم وشعوبها، قبل كل شيء، كجزء لا يتجزأ من الإنسانية، إلى توحيد السلاح والجيوش. يجب أن نحرر فلسطين. أدعو جيوش ، والشعب السلافي الذي هزم هتلر ببطولة عظيمة، وجيوش بوليفار في اللاتينية".وأضاف: " وحلف شمال الأطلسي يقتلان الديمقراطية ويساعدان في إحياء الاستبداد والشمولية على نطاق عالمي. يجب أن نرفع راية الحرية أو السوداء والحمراء التي رفعها بوليفار، دون أن ننسى ، التي رفعها مع الأحمر والأسود، وهي لون السلام والأمل في الحياة على الأرض وفي قلب البشرية".دعوة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو للتدخل العسكري في فلسطين لاقتها دعوة مماثلة أطلقها رئيس إندونيسيا، ، الذي قال إن بلاده مستعدة لتقديم 20 ألف جندي لتشكيل قوة مسلحة يمكن نشرها في .