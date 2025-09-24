الرئيس الإيراني: هجمات إسرائيل وأمريكا خيانة للدبلوماسية.. لم ولن نسعى لامتلاك قنبلة نووية

وأضاف بزشكيان خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العالم يشهد اليوم "إبادة جماعية في ، وانتهاكًا لسيادة ، ودمارًا في ، وقتلًا ممنهجًا لشعب "، محذرًا من أن "عدم مواجهة هذه الاعتداءات سيؤدي إلى انتشار مثل هذه الأفعال المشينة في أنحاء العالم".واستنكر الرئيس الإيراني ما وصفه بـ"العدوان والإكراه والتنمر" الذي تمارسه ، مؤكدًا أن خارطة "إسرائيل الكبرى" التي يروج لها بعض القادة الإسرائيليين تكشف عن "نوايا خبيثة تستهدف استقرار المنطقة".كما أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع ، حكومةً وشعبًا، في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على أراضيها، مشيرًا إلى أن "الكيان الصهيوني لم يعد يكتفي بالتطبيع، بل بات يسعى لفرض منطقه بالقوة".