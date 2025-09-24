رحيل اكبر معمرة عن عمر ناهز الـ127 عاماً

ووُلدت بايري في 1 تموز 1898 في ولاية أماسيا شمال غربي ، ونشأت في فترة اتسمت بالتقلبات والتحديات داخل .وخلال حياتها، شهدت بايري حكم ثلاثة من سلاطين الدولة العثمانية، وهم ، ومحمد رشاد الخامس، ومحمد وحيد الدين السادس، لتكون شاهدًا مباشرًا على نهاية العثماني وبداية الجمهورية التركية.ومع إعلان الجمهورية بقيادة ، واصلت بايري حياتها لتصبح شاهدة على تولي 12 رئيسًا للحكم، حتى الرئيس الحالي ، وهو ما جعلها مصدرًا حيًا لتاريخ تركيا على مدى أكثر من قرن.واستمرت بايري في متابعة الأحداث السياسية والاجتماعية والتحولات الكبرى التي شهدتها البلاد، ما جعل حياتها تمثل سجلًا حيًا لتغيرات تركيا من عصر السلاطين إلى الجمهورية الحديثة.وودعت الأسرة والمعارف بايري بعد دخولها المستشفى إثر معاناتها من ضيق في التنفس وفشل بعض أعضاء الجسم الحيوية، وأقيمت جنازتها في جامع حاجي مصطفى بمنطقة سولووفا في أماسيا، حيث وُرِيت الثرى في مقبرة البلدة.وعائشة بايري خلفت وراءها خمسة أبناء، وعائلة كبيرة ضمت عشرين حفيدًا، رافقوها خلال مسيرتها الطويلة وشهدوا على تاريخ استثنائي امتد أكثر من 120 عامًا.