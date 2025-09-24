الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
02:50 PM
الى
02:55 PM
LIVE
واشنطن تعلن استعدادها لاستبدال الغاز والنفط الروسي لأوروبا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541808-638943238771808060.jpg
أمريكا.. انتحار مطلق النار بمركز الهجرة في تكساس
دوليات
2025-09-24 | 11:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي
كريستي نويم
أن المشتبه به في إطلاق النار قرب مركز خدمات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في دالاس بولاية
تكساس
قد انتحر.
ونشرت نويم على منصة "إكس": "وقع إطلاق نار صباح اليوم قرب مركز احتجاز تابع لهيئة الهجرة والجمارك في دالاس. والتفاصيل في تحديث مستمر، ولكن يمكننا تأكيد وجود عدد من الإصابات والضحايا".
الأمن الأمريكي يوجه إنذارا شديدا لثلاث ولايات توفر ملاذات لترحيل المهاجرين المدانين
كما أضافت الوزيرة أن موظفي الهجرة يواجهون "مستوى غير مسبوق من العنف"، مشددة على أن "هذا الوضع يجب أن ينتهي"، رغم عدم وضوح دوافع الهجوم حتى الآن.
وكان تلفزيون "WFAA" قد أفاد سابقا بأن إطلاق النار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
إصابات بإطلاق نار في منشأة للهجرة والجمارك في تكساس
09:02 | 2025-09-24
اعتقال سائق سيارة أجرة كانت تجوب شوارع البصرة ويطلق النار عشوائيا في المعقل
07:42 | 2025-08-30
القبض على متهم أطلق النار على مواطن داخل مقهى في الشعلة
07:11 | 2025-07-28
اعتقال شاب أطلق النار على منزل وأصاب طفلا جنوبي بغداد
04:19 | 2025-06-30
امريكا
انتحار
مطلق النار
الهجرة
تكساس
هيئة الهجرة
مركز الهجرة
كريستي نويم
الجمارك
أمريكا
إنذار
كريس
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
39.18%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
31.55%
06:07 | 2025-09-23
انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
06:07 | 2025-09-23
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.35%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يعود للارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
13.92%
09:29 | 2025-09-23
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يعود للارتفاع في البورصة العراقية
09:29 | 2025-09-23
المزيد
الحوثيون يعلنون مهاجمة منطقتي أم الرشراش وبئر السبع
14:14 | 2025-09-24
الصحة العالمية ترد على ترامب: لا صلة مثبتة بين الباراسيتامول والتوحد
14:10 | 2025-09-24
تقرير دولي: أكثر من 1.8 مليار شخص معرضون للخطر
14:06 | 2025-09-24
واشنطن تعلن استعدادها لاستبدال الغاز والنفط الروسي لأوروبا
14:05 | 2025-09-24
تحذير من نشر فيديوهات على فيسبوك
13:45 | 2025-09-24
بعد اللقاء مع ترامب.. بيان مشترك يؤكد ضرورة إنهاء حرب غزة
13:44 | 2025-09-24
سياسة الخصوصية
