القبض على مشبته به "شل" مطارات أوروبا بهجوم سيبراني

وذكرت (بي ايه ميديا) أن وكالة مكافحة الجريمة في قالت اليوم الأربعاء إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في ساسكس، الثلاثاء، للاشتباه في خرقه لقانون إساءة استخدام الكمبيوتر، وتم الإفراج عنه بكفالة مشروطة.نائب مدير وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية بوكالة مكافحة الجريمة " على الرغم من أن هذا الاعتقال يمثل خطوة إيجابية، فإن التحقيق بشأن الواقعة يتواصل ومازال في مراحله الأولى".وأضاف" تمثل الجريمة السيبرانية تهديدا عالميا مستمرا يواصل التسبب في اضطرابات كبيرة في المملكة المتحدة".وكان هجوم إلكتروني استهدف، يوم السبت الماضي، شركة تزوّد المطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، ما أدى إلى تعطيل العمليات في مطارات أوروبية عدّة، من بينها مطار "هيثرو" في ، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، مما تسبب في تأخير وإلغاء عدد من الرحلات الجوية.