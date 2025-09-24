تفكيك اكبر شبكة إجرامية منظمة تورطت في بيع عقارات وهمية

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "السلطات ألقت القبض على 106 مشتبه بهم".وأضاف أنه "تم تنفيذ عمليات متزامنة في 19 محافظة تركزت في إسطنبول".وذكر أن "المشتبه بهم ارتكبوا جرائم "تأسيس منظمة إجرامية"، و"العضوية في منظمة قائمة"، و"تهريب المهاجرين"، و"غسل الأموال المتحصل عليها من الجريمة"، و"الاحتيال المشدد"، و"تزوير وثائق خاصة".ووفق علي يرلي قايا، تبين أن "المشتبه بهم، بقيادة "م. أ."، والذين يعملون بشكل منظم، قاموا بتزوير صفقات بيع عقارات لـ451 أجنبيا لتمكينهم وعائلاتهم من الحصول على الجنسية التركية".وأشار إلى أنه "تمت مصادرة ممتلكات المشتبه بهم بما في ذلك مجموعة شركات قابضة، وخمس شركات مساهمة مختلفة و1240 شقة، و47 سيارة، و65 قطعة أرض، وحسابات مصرفية".وأكد وزير الداخلية في تدوينته أنه "بدأت على الفور إجراءات سحب الجنسية من هؤلاء الأجانب".