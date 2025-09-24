ارتفاع حصيلة المصابين الإسرائيليين الى 23 بالمسيرة الحوثية

وقد دوت صافرات الإنذار في مدينة بعد رصد اقتراب طائرة مسيرة أطلقت من .وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في اعقاب التحذيرات التي صدرت في إيلات، سقطت طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة إيلات".وأضاف: "حاولت قوات الإنقاذ والبحث اعتراضها، وتعمل في المنطقة التي ورد فيها بلاغ عن سقوطها".ومن جهتها فقد أعلنت عن إصابة 23 إسرائيليا في موقع سقوط المسيرة، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.وأظهرت مقاطع فيديو المسيرة وهي في سماء مدينة إيلات قبل أن تقع في مكان وتتسبب بانفجار كبير دون ان تتمكن المضادات الإسرائيلية من اعتراضها.كما أظهرت صور اندلاع نيران في موقع سقوط المسيرة.وقالت 12 الإسرائيلية إن المسيرة سقطت في منطقة سياحية مركزية بالمدينة.وأضافت: "سقطت المسيرة بالقرب من فندق، مما تسبب في أضرار جسيمة وإشعال حريق".وقبل نحو الأسبوع سقطت أيضا مسيرة على فندق في إيلات.