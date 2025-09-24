الشرع يطالب من الأمم المتحدة برفع كل العقوبات عن بلاده

طالب الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، برفع كل العقوبات عن بلاده، فيما كشف أن النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل.



وقال الشرع في كلمة له في ، " وقعت منذ 60 عاما تحت نظام غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها، والحكاية السورية عبرة من عبر التاريخ في معركة الحق والباطل".

وأضاف أن "النظام السابق استخدم أبشع أدوات التعذيب ضد شعبنا، وقتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل"، مردفا "سوريا أصبحت بلدا يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة".

وتعهد الشرع بـ"تقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة"، مضيفا أن "سوريا تستخدم الحوار والدبلوماسية وتتعهد بالالتزام بمعاهدة فض الاشتباك".

وتابع "نطالب برفع كل العقوبات"، مشددا بالقول "سوريا اليوم تعيد بناء نفسها وهي بلد صاحب حضارة يليق بها أن تكون دولة قانون"، معربا عن شكره لقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.