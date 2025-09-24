مدينة عربية تدخل موسوعة غينيس بأغلى فنجان قهوة في العالم

وجرت الإشارة إلى أن سلسلة مقاهي Roaster's Specialty Coffee دخلت في 13 ايلول، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.ونوهت الصحيفة بأنه تم تحضير فنجان القهوة باستخدام طريقة الصب (V60)، باستخدام حبوب قهوة مستوردة من مزرعة Hacienda La Esmeralda في .وقالت الصحيفة: "إنها مشهورة بنكهة الزهور والفاكهة والحمضيات، مما يخلق انطباعا نابضا بالحياة حقا".ولم تذكر الصحيفة اسم الشخص الذي اشترى فنجان القهوة بهذا السعر القياسي.