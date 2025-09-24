واشنطن تعلن استعدادها لاستبدال الغاز والنفط الروسي لأوروبا

صرح وزير الطاقة الأمريكي رايت بأن مستعدة لاستبدال إمدادات الغاز والمنتجات النفطية الروسية إلى أوروبا بشكل كامل "ابتداء من اليوم".

وقال رايت وفق قناة " نيوز": " مستعدة اليوم لاستبدال كل الغاز الروسي الذي يتدفق إلى أوروبا، وجميع المنتجات النفطية الروسية".

وأضاف: "لدينا القدرة اللازمة، ونحن مستعدون لتلبية احتياجاتهم - وأجندة الرئيس هي السلام ".



وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، نقلا عن مقترحات بشأن حزمة العقوبات الـ19 ضد بأن تعتزم التوقف عن شراء الغاز الروسي عام 2026، أي قبل عام من الموعد المخطط له.



وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد الهند والصين وحلفاء لشرائهم الطاقة من روسيا، فيما قال المتحدث الرسمي باسم غو جيا كون إن ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها القانونية.