الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف في أم الرشراش وبئر السبع

أعلنت حركة في (الحوثيون)، مساء الأربعاء، عن مهاجمة أهداف في أم الرشراش وبئر السبع.

وقال الناطق العسكري باسم ، "هاجمنا عدة أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع".

وأضاف "العملية تمت بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا الى أن "هذهِ العملية هي الثانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".