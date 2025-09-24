الكشف عن تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في غزة

وقال في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم الأربعاء، إن الخطة التي تحمل اسم "الأمن والسلام للجميع" تتضمن "وقفا لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وتشكيل إدارة انتقالية في غزة، وتأهيل "، إضافة إلى وجود "قوة دولية" لحفظ الاستقرار في القطاع.وأضاف الرئيس الفرنسي أن " المخطط إرسالها لغزة ستحصل على تفويض أممي"، مشيرا إلى أن "دولا من المنطقة وخارجها ستشارك في خطة الأمن والسلام بغزة".واعتبر ماكرون أن "المفاوضات حول الأراضي إحدى مراحل إنشاء دولة فلسطينية"، مضيفا: "نريد إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل".وأكد أن "على حكومة نتنياهو وقف السباق الدموي المحموم"، مشيرا إلى أن "السلام هو الطريق الأفضل لحماية واستعادة مصداقيتها".وشدد أيضا على عدم جواز الموافقة على ضم إسرائيل للضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك لا علاقة له بحركة "حماس" أو هجوم 7 أكتوبر.وكانت قد أعلنت عن اعترافها بدولة فلسطين خلال مؤتمر مكرس لحل الدولتين، عقد على هامش فعاليات في بمبادرة من فرنسا والسعودية.كما أعلن عدد من الدول، بما فيها وكندا وأستراليا والبرتغال وغيرها اعترافها بدولة فلسطين على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.