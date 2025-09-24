بالأرقام.. كشف عدد العائدين إلى سوريا منذ سقوط الأسد

وجاء في بيان لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "خلال تسعة أشهر فقط، عاد مليون لاجئ إلى بلادهم منذ سقوط حكومة في الثامن من 2024".إضافة إلى هؤلاء، عاد 1,8 مليون شخص ممن نزحوا داخل البلاد خلال 14 عاما من الحرب، إلى ديارهم، وفق المفوضية.ووصفت الوكالة الأممية عمليات العودة بأنها مؤشر إلى "آمال كبيرة" يعلّقها السوريون على بدء المرحلة الانتقالية في البلاد.لكن المفوضية حذّرت من أن العائدين يواجهون "تحدّيات هائلة"، ولفتت إلى أن "المنازل والبنى التحتية المدمّرة والخدمات الأساسية الضعيفة والمتضرّرة وقلّة فرص العمل وعدم استتباب الأمن تشكّل تحديا لإصرار الناس على العودة والتعافي".وأشارت الوكالة إلى أن عدد النازحين في يتخطى حاليا سبعة ملايين، فيما يتخطّى عدد الذين فروا إلى خارج البلاد ولم يعودوا بعد 4,5 ملايين.ونقل البيان عن المفوّض السامي للاجئين قوله "لقد تحمّلوا الكثير من المعاناة في السنوات الـ14 الماضية، وما زال الأكثر ضعفا بينهم بحاجة إلى الحماية والمساعدة".ولفتت المفوضية إلى أن استطلاعا أجري مؤخرا يشير إلى أن 80 بالمئة من اللاجئين السوريين الموجودين في ولبنان ومصر والعراق يرغبون بالعودة إلى وطنهم يوما ما، بينهم 18 بالمئة يرغبون بالعودة في العام المقبل.لكنها أكدت أن العودة المستدامة وإعادة الاندماج لا يمكن أن تحصلا إلا بمزيد من الاستثمارات في مناطق العودة، وقال غراندي "إنها فرصة نادرة لحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم".