إيران تكشف سبب "الشكوك" بشأن برنامجها النووي

وقال بزشكيان في تصريحات صحافية، "إذا تم تفعيل آلية العقوبات الأممية فلا معنى للحوار".ودعا الدول الغربية الى "إظهار التزامها بتعهداتها بشأن الملف النووي لكي يكون للتفاهم معنى"، معتبرا أن "الوضع الراهن نشأ بسبب عدم التزام الدول الغربية بتعهداتها".ولفت الرئيس الإيراني الى أن "شكوك الدول الغربية بشأن برنامجنا النووي ناتجة عن سوء الفهم ودعاية الكيان الصهيوني".