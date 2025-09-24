الصفحة الرئيسية
واشنطن تهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة" بشأن أوكرانيا
دوليات
2025-09-24 | 17:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
271 شوهد
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن
روسيا
ستتعرض لعواقب وخيمة فعلا، إذا رفضت التفاوض بشأن أوكرانيا.
ونقلت
وكالة نوفوستي
عنه: "إذا رفضت
روسيا
التفاوض بحسن نية ونزاهة، فأعتقد أن ذلك سيُسفر عن عواقب وخيمة للغاية على هذا البلد. وقد أوضح الرئيس: الأمر لا يتعلق بتغيير موقفها، بل بالاعتراف بالواقع".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
وفق
قناة فوكس
نيوز، بأن "الكراهية" المستمرة بين أطراف النزاع تعيق السلام في أوكرانيا.
من جانبه، قال
الممثل الدائم
للولايات المتحدة لدى
الأمم المتحدة
مايك والتز
إن
الرئيس دونالد ترامب
لم يكن يمزح في رسالته بشأن
موسكو
.
وأضاف: "إنه لا يمزح، بل هو جادٌّ للغاية. لقد تعلّم الإيرانيون درسا قاسيا أنه مستعد لاستخدام العصا والجزرة معا، وزعم المندوب الأمريكي، بأن
ترامب
"يستحق تماما
جائزة
نوبل للسلام".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
