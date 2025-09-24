ونقلت عنه: "إذا رفضت التفاوض بحسن نية ونزاهة، فأعتقد أن ذلك سيُسفر عن عواقب وخيمة للغاية على هذا البلد. وقد أوضح الرئيس: الأمر لا يتعلق بتغيير موقفها، بل بالاعتراف بالواقع".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي وفق نيوز، بأن "الكراهية" المستمرة بين أطراف النزاع تعيق السلام في أوكرانيا.من جانبه، قال للولايات المتحدة لدى إن لم يكن يمزح في رسالته بشأن .وأضاف: "إنه لا يمزح، بل هو جادٌّ للغاية. لقد تعلّم الإيرانيون درسا قاسيا أنه مستعد لاستخدام العصا والجزرة معا، وزعم المندوب الأمريكي، بأن "يستحق تماما نوبل للسلام".