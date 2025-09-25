إيران تعلن اختراق إسرائيل وتكشف عن "كنز من المعلومات"

الصفحة الرئيسية
2025-09-25 | 04:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
745 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
اعلنت
إيران
بما أسمته "اختراقا" لمنشآت حساسة في
إسرائيل
، مصحوبا بصور لم يكشف عنها من قبل
ووفق وسائل إعلام محلية، نشرت
وزارة الاستخبارات
الإيرانية لأول مرة صورا حصرية من داخل مفاعل ديمونا في
إسرائيل
.
وظهر وزير الاستخبارات الإيراني
إسماعيل
الخطيب
، في فيلم وثائقي بعنوان "وكر
العنكبوت
"، قائلا "وثقنا كنزا من معلومات الأسلحة الإسرائيلية".
وأضاف "الكنز المنقول إلى البلاد يضم ملايين الصفحات من المعلومات المتنوعة والقيّمة" المتعلقة بإسرائيل.
وعُرض "وكر العنكبوت"، على التلفزيون الرسمي الإيراني، ويسلط الضوء على إشراف الاستخبارات على هذا العمل وكيفية حصولها على ما أسمته "كنز المعلومات".
ويتضمن الفيلم قائمة بالباحثين والعلماء والمديرين التنفيذيين للمشاريع العسكرية، بما في ذلك علماء أمريكيون وأوروبيون في مشاريع ذات صلة.
واعتبر الخطيب أن "النقل الناجح لوثائق القواعد، التي تم التنبؤ بها سابقا، ما هو إلا جزء من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المشتركة للسلطات".
ماذا يحتوي "الكنز"؟
ووفقا للوثائقي، تحتوي المعلومات المنقولة إلى داخل
إيران
على ما يلي:
صور حصرية من وزارة الاستخبارات لمقر إقامة وزير الحرب الإسرائيلي.
صور من داخل مفاعل ديمونا.
صور مسربة لرئيس
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافائيل غروسي
، بالإضافة إلى تفاصيل عن عائلته.
بالإضافة إلى ملايين الصفحات من المعلومات المتنوعة والقيمة المتعلقة بإسرائيل.
وحول صور غروسي، قال الخطيب إنها تظهر بأن "إسرائيل كانت تتجسس بنشاط عليه وعلى الوكالة".
ووفق وزير الاستخبارات الإيراني، فإن "أجهزة نووية ومؤسسات عسكرية ومواطنين إسرائيليين شاركوا في تسريب هذه المعلومات والوثائق، إما بدافع مادي أو بسبب كراهيتهم لرئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
".
مقالات ذات صلة
كنز سومري عمره 4400 عام يخرج من العراق ليكشف أسرار "إله العاصفة والثعلب الماكر"!
06:15 | 2025-07-24
كشف معلومات مثيرة عن "عملية الموساد" في ايران خلال حرب الـ12 يوما
06:39 | 2025-09-21
"إسرائيل" تعلن عن مرحلة جديدة من القتال في غزة
12:13 | 2025-08-11
إيران تكشف كواليس جديدة بشأن الحرب مع "إسرائيل"
14:33 | 2025-07-27
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
محليات
36.15%
08:00 | 2025-09-23
المرور: قرار منع المركبات الخصوصي بالعمل كأجرة يشمل شركات "التاكسي"
08:00 | 2025-09-23
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
30.07%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
17.79%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.99%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
Live Talk
فن الخرز يتحول إلى موضة - Live Talk - الحلقة ١٢٤ | 2025
10:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
القضاء الفرنسي يدين ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي
05:48 | 2025-09-25
تسمم جماعي في إندونيسيا.. إصابة 1000 تلميذ بسبب وجبات مدرسية
05:31 | 2025-09-25
دبوس عباس يثير مخاوف اسرائيل
01:10 | 2025-09-25
زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب فنزويلا
00:54 | 2025-09-25
الخزانة الأمريكية تعدل لوائح العقوبات على سوريا
17:55 | 2025-09-24
واشنطن تهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة" بشأن أوكرانيا
17:01 | 2025-09-24
