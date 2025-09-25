تسمم جماعي في إندونيسيا.. إصابة 1000 تلميذ بسبب وجبات مدرسية

وأكد حاكم إقليم الغربية في إندونيسيا اليوم الخميس أنه جرى الإبلاغ عن حالات التسمم الجماعي في أربع مناطق بالإقليم، والذي جاء في الوقت الذي أصدرت فيه منظمات غير حكومية دعوات لتعليق البرنامج بسبب مخاوف صحية.وتأتي هذه الحالات الجديدة في أعقاب تسمم 800 طالب تناولوا وجبات الغداء المدرسية الأسبوع الماضي في إقليمي جاوة الغربية وسولاويسي في وسط البلاد، والتي جرى توفيرها في إطار برنامج الوجبات الغذائية المجانية الذي أطلقه الرئيس .وأثيرت تساؤلات حول المعايير والرقابة على البرنامج، الذي توسع بسرعة ليشمل أكثر من 20 مليون مستفيد، مع هدف طموح لإطعام 83 مليون شخص من أصل 280 مليوناً في إندونيسيا بحلول نهاية العام الحالي. وستتضاعف موازنة البرنامج البالغة 171 تريليون روبية (10.22 مليار دولار) في عام 2026.