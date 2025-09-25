القضاء الفرنسي يدين ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي

ووواجه (70 عاماً) اتهامات بتلقِّي ملايين اليوروهات من نظام الزعيم الليبي الراحل لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، التي أوصلته إلى قصر الإليزيه.وبجانب ساركوزي، وُجّهت اتهامات إلى 12 شخصا آخرين في القضية، بينهم ثلاثة وزراء سابقين.وكان شاهد صرّح في عام 2016 بأن عدة حقائب أُعدّت في ليبيا في أواخر عام 2006 أو مطلع 2007، نُقلت إلى الفرنسية التي كان يرأسها ساركوزي آنذاك، وبداخلها ما مجموعه 5 ملايين يورو (نحو 5.9 ملايين دولار).ونفى الذي تولّى رئاسة بين عامَي 2007 و2012، جميع الاتهامات المتعلقة بتمويل حملته الانتخابية من أموال ليبية، معتبراً أن القضية ذات أبعاد سياسية.