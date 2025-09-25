بلدان لا تهوى المقاومة.. العليمي يطالب بتشكيل تحالف دولي لتحرير اليمن من الحوثيين

وقال العليمي، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: آن الأوان لإطلاق تحالف دولي فعّال من أجل استعادة أمن واستقرار وتحريرها من قبضة الحوثيين.وحذر من أن "إدارة الصراع عبر المزيد من الحوافز لم يجلب سوى مزيد من الويلات والدمار"، مشيرًا إلى أن "سياسة الاحتواء منحت الحوثيين الوقت والموارد لتوسيع ترسانتها العسكرية".وأكد أن "السلام المنشود لا يمكن أن يستجدى، بل يفرض بالقوة"، مبيناً أن "تغافل عن جوهر الازمة اليمنية، شجع الحوثيين على التمادي نحو تهديد السلم الإقليمي، واستهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية".ووجه رسالة إلى المجتمع الدولي، قائلا: "بات واجبا على العالم أن يعيد النظر في تصوراته تجاه الحالة اليمنية، والحوثيون ليس مجرد أدوات حرب، بل مشروع لإعادة رسم خريطة النفوذ الإيراني في المنطقة".وأكد أن "اليمن ليس مجرد أزمة داخلية، بل أصبح اختباراً لمصداقية لإثبات ان قوة الحق ما زالت قادرة على مواجهة حق القوة".