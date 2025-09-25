قتلى ومصاب من "قسد" في هجوم لداعش بدير الزور السورية

سيطر التنظيم الإرهابي منذ العام 2014 على مناطق واسعة في والعراق المجاور حتى دحره من عام 2017، ثم سوريا عام 2019، لكنه لا يزال ينشط في مناطق صحراوية نائية رغم عدم سيطرته على أي مناطق.ومنذ الإطاحة بالرئيس في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تراجعت وتيرة هجمات التنظيم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الجديدة، بحسب لحقوق الإنسان، لكنها ارتفعت في مناطق سيطرة الأكراد.وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان صدر الخميس، إنه أثناء تصدّي مقاتليها لهجوم نفّذه التنظيم استهدف نقطة تمركز للقوات في بلدة البحرة الوسطى شرقي صباح اليوم، قتل 5 من عناصرها وأصيب آخر في مواجهات عنيفة تمّت خلال إحباط الهجوم.وأضافت أن مقاتليها تصدوا للهجوم و"تمكّنوا من إحباط المخطَّط الإرهابي وفرض السيطرة الميدانية".وأشارت إلى أن قواتها تواصل "عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم في منطقة الحدث لضمان أمن الأهالي واستئصال بؤر الخطر".وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على لنهر الذي يقسم محافظة دير الحدودية مع العراق إلى قسمين.وقادت تلك القوات حملة عسكرية أدت إلى دحر التنظيم من آخر معاقله في سوريا عام 2019، وسيطرت إثر ذلك على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها لا تزال تابعة لها.وكانت قوات الأمن الكردية أعلنت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري إحباط محاولة هروب لنحو ستين شخصا من عائلات تنظيم من مخيم الذي تديره .وغالبا ما ينفّذ ضربات في شمال ، تسفر عن مقتل قياديين في التنظيم، بينها ضربة في يونيو/حزيران الماضي.وقبل نحو أسبوع، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قتل قيادي بارز في تنظيم داعش بسوريا.