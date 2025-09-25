ترامب: قريبون من التوصل إلى صفقة بشأن غزة

وقال خلال لقائه نظيره التركي في : "عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن وأصبحنا قريبين من التوصل لصفقة".وأضاف أن " لديه نفوذ واسع في منطقة الشرق الأوسط وسنعمل معا على إحلال السلام هناك".من جانبه، أعرب أردوغان عن ثقته بأنهم "جنبا إلى جنب مع نظيره ترامب سيتغلبون على المشكلات في المنطقة".وأشار إلى أنه "أعتقد أننا سنجد فرصة لمناقشة علاقاتنا بشكل مفصل سواء فيما يتعلق بملف مقاتلات إف-35 وإف-16 أو بنك خلق التركي".