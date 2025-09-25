ترامب يعلن عن محادثات "جيدة" مع نتنياهو بشأن غزة ويتعهد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة

وقال : "لن أسمح لإسرائيل بضم سواء تحدثت مع نتنياهو بشأن ذلك أم لا".هذا وصرح الرئيس الأمريكي ، أنه اجرى محادثات "جيدة جدا" مع الإسرائيلي بشأن الوضع في قطاع .