العراق يحذر من "الهجرة غير الشرعية"

وقال الصحاف في تصريح تابعته ، إن "المهاجرين تم العثور عليهم في منطقة غرب العاصمة "، مؤكداً "تنسيق السفارة مع السلطات لضمان سلامتهم".وأشار السفير إلى "المخاطر الكبيرة التي تواجه المهاجرين والصعوبات التي تواجهها السفارة للوصول إلى بعض المجموعات في مناطق مختلفة"، موضحاً أن "الهجرة غير غالباً ما تبدأ عبر وسائل رقمية وتتجنب القوانين الرسمية، ما يعرض المهاجرين لمخاطر من شبكات التهريب".وأضاف أن "بعض المهاجرين من هذه المجموعة هم من القاصرين، وهو ما يضع السفارة أمام تحديات إنسانية حساسة"، مؤكداً أن "السفارة تعمل مع في وحكومة لتوفير والطبية وضمان العودة الطوعية للمهاجرين".