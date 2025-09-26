نواف سلام يلغي لقاءاته احتجاجا على إضاءة صخرة الروشة بصورة حسن نصر الله

وقالت المصادر إن سلام ألغى مواعيده اليوم الجمعة في اعتراضا على إقامة نشاط الروشة لحين محاسبة المسؤولين على تخطي واضاءة صخرة الروشة.وبعد إضاءة " " صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين السابقين للحزب، وهاشم صفي الدين مساء أمس الخميس،، أصدر سلام بيانا اعتبر فيه أن "ما حصل في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة لمنظمي التحرك، والذي نص بوضوح على عدم إنارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر أو من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها".وأكد سلام أن "هذا التصرف المستنكر لن يُثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، بل يزيدنا إصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني".يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أصدر مطلع الأسبوع تعميماً شدد فيه على وجوب الالتزام بالقوانين الناظمة لاستخدام الأملاك العامة والمعالم الوطنية. في المقابل، أصدر جهاز "إعلام الحزب" بيانا أوضح فيه تفاصيل عملية الإضاءة، مؤكدا الطابع الرمزي للحدث.