لبنان ترفض طلب إيران السماح بهبوط طائرتين في مطار بيروت

وعلمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية بارزة أن "الحكومة الإيرانية كانت قد رفعت، الثلاثاء الماضي، عبر سفارتها في ، طلبا رسميا إلى الحكومة للسماح لطائرتي ركاب تقلان شخصيات إيرانية ومرجعيات دينية بالهبوط في المطار، بهدف المشاركة في المراسم التي يقيمها " " لمناسبة مرور عام على اغتيال الأمينيين العامين السابق للحزب وهاشم صفي الدين".وأوضحت المصادر الوزارية أن "الحكومة اللبنانية درست الطلب بشكل معمق، وأجرت سلسلة من الاتصالات بهدف استكشاف الأخطار المترتبة على هذه الخطوة، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة باستهداف المطار في حال السماح لطائرة إيرانية بالهبوط فيه".وأكدت المصادر أن "نتائج هذه الاتصالات أظهرت أن الخطر قائم بالفعل، وأن احتمالات استهداف الطائرتين عالية، خصوصا في ظل غياب أي التزامات أمريكية بتقديم ضمانات أو توفير مظلة أمنية تضمن هبوطهما الآمن على أرض المطار".