تساؤلات في واشنطن: لماذا استدعى وزير الحرب الأميركي قادة الجيش من العالم كله؟

وأكد الرئيس الأميركي للصحافيين في أن هذا الاجتماع غير المألوف سيعقد، واصفا إياه بـ"الرائع"، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رئيس السلام.وأضاف الرئيس في إشارة إلى هيغسيث "ليكن ودودا مع الجنرالات والأدميرالات من كافة أنحاء العالم".ورفض نائب الرئيس جيه دي فانس وصف الاجتماع بأنه "غير عادي"، متوجها للصحافيين بالقول "الغريب أنكم أنتم من جعلتم منه خبرا كبيرا". ولم يكشف الرئيس أو نائبه عن الهدف من جمع كبار القادة العسكريين."إلقاء كلمة"وكانت صحيفة " " أفادت بأن هيغسيث أصدر أمرا لجميع الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية بالتجمع في قاعدة كوانتيكو العسكرية بولاية فرجينيا الثلاثاء.وعندما سُئل البنتاغون عن تقرير الصحيفة، رد المتحدث باسمه في بيان قائلا إن هيغسيث "سيلقي كلمة أمام كبار قادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل"، دون تقديم تفاصيل إضافية.وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه تم استدعاء مئات الجنرالات والأدميرالات لحضور الاجتماع.