باراك يثير الجدل: الشرق الأوسط "مجرد قبائل بلا شرعية"

ألقى باللوم على اتفاقية سايكس-بيكو (1916) التي قسّمت أراضي ، قائلاً إنّها السبب الرئيسي للأزمات التي تواجهها المنطقة اليوم.وأضاف أنّ الدول القومية في الشرق الأوسط لم تنشأ بشكل طبيعي، بل رُسمت حدودها على الورق من قبل دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين، مؤكداً أنّ "لا وجود لشرق أوسط حقيقي".وأوضح أنّ الانتماء في المنطقة يبدأ بالفرد ثم العائلة والقرية فالقبيلة فالمجتمع والدين، ليأتي أخيراً مفهوم الدولة، بخلاف النموذج الأوروبي القائم على . كما وصف الاعتقاد بإمكانية توحيد 27 دولة في المنطقة، تضم أكثر من 100 مجموعة عرقية، على موقف سياسي واحد بأنه "وهم".تصريحاته أثارت ردود فعل غاضبة على ، حيث اتهمه ناشطون بالغرور والاستهانة بالعرب، فيما اعتبر آخرون أنّ كلامه يعكس فكراً استعمارياً قديماً أعيد إنتاجه. بعض التعليقات ذكّرت أيضاً بأن باراك نفسه متحدّر من أصول شرق أوسطية، معتبرين أنّه يتنكر لها بعدما أصبح مقرباً من الرئيس الأميركي .