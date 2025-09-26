بعد فعاليات إضاءة صخرة الروشة.. حزب الله يصدر بيانا جديدا

ودعت العلاقات الإعلامية في إلى المشاركة في هذه الوقفة عند الساعة 6:21 من مساء السبت، «في التوقيت نفسه الذي عرجت فيه روح السيد ومعه بقية الشهداء».وستُنظَّم الوقفة في الأماكن التالية: موقف حي السلم الجديد، ⁠برج البراجنة - ساحة ، ميدان شهداء المقاومة الإسلامية، مكان استشهاد ، المشرفية - تحت الجسر، دوار – الجندولين، ساحة البسطا التحتا، دوار الإمام الحسين (ع) – الكفاءات، خلدة وفي كافة المجمعات الدينية.كما نشرت العلاقات الإعلامية الإرشادات العامة للوقفة الشعبية الوجدانية، وتتضمن: وقوف المارة على الطرقات في أماكنها، الترجّل من السيارات، الخروج إلى الشرفات، التجمّع في المؤسسات ودور العبادة، الاستماع إلى مقطوعة تعبيريّة بحالة من السكون والوقار والحزن، وضع اليد اليمنى على القلوب ورمق السماء برؤوس مرتفعة وترداد شعار «إنّا على يا نصر الله» في ختام الوقفة تجديداً للميثاق والبيعة لنهج المقاومة والشهداء.