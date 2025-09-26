الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا جديدا

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: " عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء وحي الرمال في البلوكات 724, 725, 777, 835, 704, 702, 709 بالقرب من البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له في شارع أمين .. سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".وأضاف: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".