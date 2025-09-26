إيران وروسيا توقعان اتفاقًا بـ25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية

وأفادت الوكالة أن المحطات من الجيل الثالث المتطور، وستقام في محافظة هرمزغان (جنوب شرق إيران) على أرض مساحتها 500 هكتار، وقالت إن دراسات اختيار الموقع انتهت، كما أُنجزت الدراسات الهندسية والبيئية، إضافة إلى جزء من أعمال تجهيز الموقع.وأشارت إلى أن الاتفاقية وقع عليها كل من ناصر منصور شريفلو ممثل هرمز بالنيابة عن الإيرانية، وديمتري شيغانوف ممثل .وقال ليخاتشوف المدير التنفيذي لشركة روس آتوم -أمس الخميس- خلال الاجتماع العام للمنتدى العالمي للطاقة الذرية في "تواصل روس آتوم بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، وتُطوّر التعاون مع في مجال التقنيات النووية السلمية".