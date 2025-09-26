بعثات الوفود الحاضرة في الأمم المتحدة تغادر القاعة الرئيسية خلال كلمة نتنياهو

غادرت أغلب بعثات الوفود الحاضرة في ، القاعة الرئيسية، فور دخول رئيس وزراء لإلقاء الكلمة اليوم الجمعة.

وقبل بدء الكلمة، غادرت معظم الوفود من القاعة، مع تبقي بعض الوفود والوفد الإسرائيلي خلال كلمة نتنياهو.



وسمع رئيس الجمعية العامة يقول: "الرجاء احترام قواعد الجلسة.. الرجاء الجلوس على مقاعدكم".