وأضاف نتنياهو في كلمة له بالأمم المتحدة، أن كانت تطور برنامجا ضخما للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، مؤكدا أن هدف هذا البرنامج لم يكن "تدمير فقط، بل تهديد أيضًا".وفي السياق ذاته، لفت نتنياهو إلى أن "الجيش الإسرائيلي سحق الحوثيين، وشلّ الجزء الأكبر من آلة حركة حماس، إلى جانب شل قدرات "، بحسب وصفه.وفي تطور لافت، توعد نتنياهو بـ"القضاء على الجماعات المسلحة في "، دون أن يوضح طبيعة الخطط أو الإجراءات التي ستتخذها حكومته بهذا الصدد.