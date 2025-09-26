تحرك عاجل بعد رفض ترامب ضم الضفة.. ذعر في اليمين الاسرائيلي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحرك عاجل بعد رفض ترامب ضم الضفة.. ذعر في اليمين الاسرائيلي

دوليات

2025-09-26 | 13:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحرك عاجل بعد رفض ترامب ضم الضفة.. ذعر في اليمين الاسرائيلي
310 شوهد

على خلفية تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، كشفت الصحافة العبرية عن ذعر تام في أوساط اليمين الإسرائيلي، وتحرك عاجل بهذا الخصوص.

وفي التفاصيل، أعلن مجلس "يشع" أن وفد طوارئ يضم رؤساء بلديات والمدير العام للمجلس سيتوجه لنيويورك مساء السبت للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اجتماعه بالرئيس ترامب.

وجاء في بيان صادر عن مجلس "يشع": "الدولة الفلسطينية أقرب منها في أي وقت مضى، والضغط الدولي على نتنياهو لإقامتها يتزايد. وفد طوارئ كبير وغير مسبوق من مجلس "يشع" - يضم رؤساء مجالس، رؤساء بلديات وإدارة مجلس "يشع" - سيتوجه مساء السبت إلى نيويورك للقاء رئيس الوزراء نتنياهو قبل اجتماعه مع الرئيس ترامب".

وأضاف البيان: "الأيام القادمة في الولايات المتحدة ستحسم أمن إسرائيل للسنوات القادمة. سنكون هناك لضمان عدم قيام دولة إرهابية تهدد جميع مواطني إسرائيل. فرض السيادة هو السبيل الوحيد للقيام بذلك. القرار في يد رئيس الوزراء"، على حد وصفه.

وتابع البيان: "أعضاء الوفد هم: رئيس مجلس "يشع" ورئيس مجلس بنيامين  يسرائيل غانتس، رئيس مجلس السامرة يوسي دغان، رئيس بلدية أريئيل يائير شطابون، رئيس مجلس أورانيت  أور بيرون زومر، رئيس مجلس جبل الخليل  إليئيرام أزولاي، رئيس مجلس كارني شومرون  يهوناتان كوزنيتس؛ رئيس مجلس كدوميم  عوزئيل فاتيك؛ رئيس مجلس إفرات دوفي شفلر، والمدير العام لمجلس "يشع" عومر رحميم".

يشار إلى أن مجلس "يشع" هو منظمة جامعة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (يهودا والسامرة بالتسمية الإسرائيلية). ويمثل هذا المجلس المستوطنات والمجالس الإقليمية في المنطقة، ويعمل كجهة تنسيق سياسية وخدمية نيابة عنهم. يهدف المجلس إلى تعزيز وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والدفاع عن مصالح المستوطنين.

وقال ترامب من بين أمور أخرى: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. هذا لن يحدث. تحدثت مع بيبي.. لكن هذا يكفي، حان الوقت للتوقف".

في الوقت نفسه، قدم ناتان إشيل، أحد قدامى المقربين من نتنياهو، موقفا معاكسا ورأى أنه مثلما لا يوجد واقع حقيقي في الاعتراف بدولة فلسطينية، "لا يحدث شيء عمليًا" في إعلان الضم.

وانتقد إشيل القيادة الإسرائيلية التي يرى أنها أضاعت الفرصة الذهبية أمام ترامب، مشيرا إلى أن "ترامب رجل أعمال، ولكل عرض من عروضه مدة صلاحية محددة".

وأصدر رئيس بلدية أريئيل يائير شطابون بيانا لسكان المدينة: "يا سكان أريئيل الكرام. هذه فترة استثنائية. سنتان صعبتان ومرهقتان تمران علينا جميعاً، سنتان مليئتان بالفرص التاريخية ولحظات النمو الرائعة. دولة إسرائيل، دولتنا الصغيرة والقوية، هي قوة محفزة لعمليات تاريخية في الشرق الأوسط والعالم كله".

كما جاء في البيان: "في يهودا والسامرة، وفي أريئيل على وجه الخصوص، نعمل بجد.. نحصل على الموافقة على كل خطة بناء تقريبا لترسيخ وجودنا وضمان مستقبلنا. وإلى جانب كل هذا، يجب ألا نكون راضين عن الوضع الراهن. إعلان ترامب بالأمس هو ضربة قاسية للحركة الاستيطانية بأكملها. هذا الإعلان يمنح دعما لتلك الدول الأوروبية التي اعترفت هذا الأسبوع بشكل أحادي بدولة فلسطينية. أمام هذه التحديات، يجب أن نقف متحدين".

وأضاف شطابون: "لذلك، مساء السبت القادم، سأتوجه مع زملائي، رؤساء السلطات المحلية في يهودا والسامرة، في وفد طوارئ وطني إلى واشنطن. هذه ليست رحلة عادية، بل هي مهمة وطنية. سنلتقي بوفد رئيس الوزراء، وأعضاء بارزين في الكونغرس ومسؤولين في إدارة ترامب، لنقل رسالة واضحة: نحن ندعم ونساند بالكامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهة الضغوط الدولية الهائلة الممارسة عليه".

وختم قائلا: "نحن ملتزمون بالعمل بحزم لإحباط الخطوات والخطط السياسية التي قد تجلب، لا سمح الله، كارثة على يهودا والسامرة وعلى مستقبل أريئيل كعاصمة للسامرة. الرحلة قصيرة، وسأعود مساء يوم الغفران. في غيابي، ستحل محلي شيرا ديكل كاتس، نائبة رئيس البلدية. أتمنى لنا جميعاً أخباراً سعيدة. سبت سلام ومبارك. سنفعل وسننتصر"، حسب قوله.

من جهته، توجه نتنياهو اليوم للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية مؤخرا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلا "لن نسمح لكم بان تلجمونا بدولة فلسطينية في حلوقنا".
وزعم أن "الفلسطينيين لا يريدون دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بل يريدون دولة فلسطينية مكان إسرائيل"، مردفا: لا نصدق الوعود من الجانب الفلسطينيين، لأنهم يطلقون الوعود على مدار عقود دون أن يفوا بهذه الوعود".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-26
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
Play
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
Play
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Play
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Play
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
Live Talk
Play
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Play
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
Play
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25

اخترنا لك
ترامب يرفض تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"
17:05 | 2025-09-26
واعدتهم بالزواج.. امرأة تحتال على 6 رجال
16:15 | 2025-09-26
مشروع تمديد رفع العقوبات على إيران لا يحظى بالأصوات اللازمة لاعتماده بمجلس الأمن
15:45 | 2025-09-26
بعد اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية.. تحركات دولية ضد قادة الجيش السوداني
15:26 | 2025-09-26
القيادة المركزية الأميركية تحث الدول على إعادة مواطنيها من مخيمات ‎سوريا
14:49 | 2025-09-26
مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب باعتقال "مجرم الحرب نتنياهو"
14:45 | 2025-09-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.