الكرملين يحذر الغرب من فكرة "متهورة وخطيرة"

جاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي، ، إن على أعضاء " "، القيام بخطوة من هذا القبيل.وتقول دول أوروبية عدة في حلف شمال الأطلسي، إن مقاتلات ومسيّرات روسية انتهكت مجالها الجوي خلال الأسابيع الأخيرة.وردا على سؤال الثلاثاء عما إذا كان يعتقد أن دول "الناتو" يجب أن تسقط أي طائرات روسية تنتهك مجالها الجوي، أجاب "نعم، أعتقد ذلك".وندد الناطق باسم الكرملين، ، في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي الروسي بما وصفها بـ"التصريحات غير المسؤولة عن الحاجة لإسقاط الطائرات الروسية والتي تعد، على أقل تقدير، متهورة وغير مسؤولة وتحمل عواقب خطيرة".من جهته، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ، أمس الخميس، عن تأييده لفكرة استهداف الطائرات الروسية إذا انتهكت المجال الجوي لأعضاء التحالف الدفاعي.وقال لشبكة نيوز: "أوافق تماما مع الرئيس ترامب"، مضيفا أنّ الناتو "سيقوم بأكثر من ذلك، وإذا لزم الأمر، سيقوم بما في وسعه لحماية شعبنا".واعترضت طائرات تابعة للحلف ثلاث مقاتلات روسية بعد اختراقها المجال الجوي الإستوني فوق .وقال بيسكوف، إنّ إستونيا لم تقدّم أي دليل على الحادثة، واصفا تالين بهذا الشأن بأنّه "تصعيد كبير آخر قرب حدودنا".واضطرّت مرات عدة هذا الأسبوع إلى إغلاق عدد من مطاراتها بعدما أفادت بأنّ مسيّرات مجهولة اخترقت مجالها الجوي.وفي وقت سابق هذا الشهر، أرسل حلف شمال الأطلسي مقاتلات بعدما اخترقت حوالى 20 مسيّرة روسية المجال الجوي البولندي، وأسقط ثلاث منها على الأقل.