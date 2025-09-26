مظاهرة حاشدة في نيويورك تطالب باعتقال "مجرم الحرب نتنياهو"

وبدأ المتظاهرون في التجمع في ميدان ، عبر المدينة من مبنى ، في الصباح الباكر. رافعين علم فلسطين ولافتات كُتب عليها "أوقفوا كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل"، "اعتقلوا مجرم الحرب نتنياهو" و "توقفوا عن تجويع الآن!".وهتف المتظاهرون بفرح عندما أعلن المنظمون أن رؤساء الدول غادروا العامة بشكل جماعي خلال نتنياهو. وهتفوا: "يا نتنياهو لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بارتكاب الإبادة الجماعية!".وقالت الشرطة إن عدد المتظاهرين بلغ حوالي 2000 شخص بحلول الوقت الذي بدأوا فيه المسيرة نحو الأمم المتحدة حوالي الساعة 10:15 صباحا، بعد انتهاء خطاب نتنياهو. وملأ المتظاهرون الشارع 42، الشارع الرئيسي في المدينة، ثم اتجهوا شمالا مغلقين عدة بلوكات من الجادة السادسة.واحتج المتظاهرون أيضا على الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. وقال ديفيد روبنسون من بروكلين: "مسؤولو لا يهتمون بموت الأشخاص البنيين من الفلسطينيين ولا يعتبرونهم بشرا.نشاهد هذا الأمر يستمر. هذا يحطم قلبي. ولا أعرف لماذا ليس الجميع هنا".كما استقبلت الاحتجاجات نتنياهو عند وصوله إلى يوم الخميس.وقالت الشرطة إنه تم احتجاز 14 شخصا قبل منتصف الليل في احتجاج "لا نوم لنتنياهو" قرب فندقه في العليا.أصبحت الاحتجاجات الإسرائيلية والداعمة للحقوق الفلسطينية شائعة في الجامعي وفي المدن الكبرى حول خلال الحرب على غزة.