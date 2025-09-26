القيادة المركزية الأميركية تحث الدول على إعادة مواطنيها من مخيمات ‎سوريا

وذلك بالتزامن مع انعقاد الخاص بمخيم المنعقد في برعاية .وقال الأميركية الأدميرال في بيان، إن "إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل هي ضربة حاسمة ضد قدرة على إعادة تشكيل نفسه، واليوم أنضم إليكم جميعاً في دعوة كل دولة لديها محتجزون أو نازحون في لإعادة مواطنيها".وكان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية قد أكدا خلال المؤتمر أهمية أن تعيد الدول رعاياها من مخيم الهول، والعمل على تأهيلهم وإدماجهم من جديد.